Российский судейский корпус проведет традиционные зимние сборы в Турции, предварительно они пройдут в феврале.

Российские арбитры в феврале проведут сбор в Турции globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Об этом сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.

«Как обычно у нас будет в Турции, там сядем все, обсудим и разберем. Предварительно в феврале он пройдёт. Мы работаем сезон, а не год, кто-то провел без спадов, кто-то неровно, но мы команда, итого будем подводить в конце сезона», — цитирует Егоров «Р-Спорт».

Напомним, что чемпионат России по футболу возобновится в марте. 0