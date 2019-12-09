Российские арбитры в феврале проведут сбор в Турции
globallookpress.com
Об этом сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
«Как обычно у нас будет в Турции, там сядем все, обсудим и разберем. Предварительно в феврале он пройдёт. Мы работаем сезон, а не год, кто-то провел без спадов, кто-то неровно, но мы команда, итого будем подводить в конце сезона», — цитирует Егоров «Р-Спорт».
Напомним, что чемпионат России по футболу возобновится в марте. 0