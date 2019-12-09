Венгр рассудит «Атлетико» и «Локомотив»

Венгерская бригада арбитров во главе собслужит матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив», сообщает пресс-служба УЕФА.

Помогать Кашшаи будут лайнсмены Гиорги Ринг и Венцель Тот, резервным арбитром назначен Тамаш Богнар. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Шимон Марциняк и Томаш Квятковски (оба Польша).

Матч между мадридским «Атлетико» и «Локомотивом» состоится 11 декабря. Встреча пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в 23:00 мск.

После пяти туров «Локомотив» лишился шансов подняться выше четвертой строчки в группе, у команды Юрия Семина три набранных очка. «Атлетико» с семью баллами идет вторым. 0