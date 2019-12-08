«Спартак» — «Ростов»: составы, коэффициенты, онлайн

Московскийогласили стартовые составы на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Зобнин, Мельгарехо, Крал, Тиль, Умяров, З. Бакаев, Мирзов, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Айртон, Баду, Джано, Гулиев, С. Бакаев, Шюррле.

«Ростов»: Песьяков — Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов — Байрамян, Норманн, Ив. Попов, Зайнутдинов, Ионов — Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Ден. Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 2.30, на ничью — 3.36, тогда как на успех «Ростова» — 3.58.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0