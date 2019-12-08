Брайтон энд Хоув Альбион — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.12.2019)

Составы команд:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Льюис Данк, Дэйл Стивенс, Ниль Мопе, Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Адам Уэбстер, Аарон Муй, Дэви Проппер, Дэниел Бёрн, Steven Alzate.
«Вулверхэмптон»: Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Руй Патрисиу, Конор Коди, Диогу Жота, Хонни Отто, Ромен Сес, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Адама Траоре.
Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.