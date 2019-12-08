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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вулверхэмптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Брайтон энд Хоув Альбион — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.12.2019)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Вулверхэмптон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 19:30 в АПЛ начнётся матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вулверхэмптон».

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    Составы команд:

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Льюис Данк, Дэйл Стивенс, Ниль Мопе, Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Адам Уэбстер, Аарон Муй, Дэви Проппер, Дэниел Бёрн, Steven Alzate.

    «Вулверхэмптон»: Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Руй Патрисиу, Конор Коди, Диогу Жота, Хонни Отто, Ромен Сес, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Адама Траоре.

    Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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