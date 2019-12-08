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    «Астон Вилла» — «Лестер». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Астон Вилла — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.12.2019)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Астон Вилла Лестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Астон Вилла» — «Лестер».

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    Составы команд:

    «Астон Вилла»: Том Хитон, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Уэсли, Джек Грилиш, Marvelous Nakamba, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Анвар Эль-Гази, Ахмед Эль-Мухамади Абдель, Тайрон Мингс.

    «Лестер»: Каспер Шмейхель, Бен Чилвел, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Джейми Варди, Джеймс Мэддисон, Келечи Ихеаначо, Рикарду Перейра, Вильфред Ндиди, Деннис Прает.

    Предыдущий матч соперников: «Астон Вилла» — «Лестер» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

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