Астон Вилла — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.12.2019)

Составы команд:
«Астон Вилла»: Том Хитон, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Уэсли, Джек Грилиш, Marvelous Nakamba, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Анвар Эль-Гази, Ахмед Эль-Мухамади Абдель, Тайрон Мингс.
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Бен Чилвел, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Джейми Варди, Джеймс Мэддисон, Келечи Ихеаначо, Рикарду Перейра, Вильфред Ндиди, Деннис Прает.
Предыдущий матч соперников: «Астон Вилла» — «Лестер» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.