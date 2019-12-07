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    «Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Уотфорд — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.12.2019)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Уотфорд Кристал Пэлас Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 18:00 в АПЛ начнётся матч «Уотфорд» — «Кристал Пэлас».

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    Составы команд:

    «Уотфорд»: Жерар Деулофеу, Трой Дини, Адам Масина, Крэйг Кэткарт, Abdoulaye Doucoure, Кико Фемения, Исмаила Сарр, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капу, Роберто Перейра.

    «Кристал Пэлас»: Лука Миливоевич, Джеймс Томкинс, Шейку Куйяте, Джордан Айю, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Джеффри Шлупп, Джеймс Макартур, Гари Кэхилл, Висенте Гуайта, Мартин Келли.

    Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.

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