Уотфорд — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.12.2019)

Составы команд:
«Уотфорд»: Жерар Деулофеу, Трой Дини, Адам Масина, Крэйг Кэткарт, Abdoulaye Doucoure, Кико Фемения, Исмаила Сарр, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капу, Роберто Перейра.
«Кристал Пэлас»: Лука Миливоевич, Джеймс Томкинс, Шейку Куйяте, Джордан Айю, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Джеффри Шлупп, Джеймс Макартур, Гари Кэхилл, Висенте Гуайта, Мартин Келли.
Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.