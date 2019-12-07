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    Мане — лучший игрок «Ливерпуля» в ноябре

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    Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим футболистом команды в ноябре, сообщает пресс-служба клуба.

    Садио Мане
    Садио Мане

    Такой выбор сделали болельщики «красных». В борьбе за награду он опередил Фабиньо и Вирджила ван Дейка.

    В прошлом месяце 27-летний форвард в шести матчах за команду во всех турнирах забил три гола и отдал одну голевую передачу.

    «Конечно же, я счастлив выиграть этот приз. Я стараюсь быть лучшим всегда, и это честь для меня. Последние несколько недель были просто отличными для меня и моих партнеров по команде. Я думаю, нам стоит продолжать в том же духе.

    Фанаты делают для нас все, поэтому хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Очень люблю вас!» — сказал Мане. 0

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