«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: счет 1:2, обзор голов

В центральном матче 16 тура АПЛвыиграл на выезде у. Счет составил 1:2 в пользу гостей.

Первый тайм был богат опасными моментами. «Красные дьяволы» оказались близки к тому, что забить 3-4 мяча. На 23 минуте Рашфорд реализовал пенальти, который сам и заработал.

Удвоил преимущество «малышей Басби» Марсьяль. Футболист обыгрался с Джеймсом и пробил левой ногой в ближний угол.

«Горожане» проснулись во втором тайме. Начали создавать моменты, хотя с трудом. Их все равно было мало. Первый свой мяч «Сити» забил на 85 минуте. Марез навесил с углового, а на передачу выскочил Отаменди, растолкав двух защитников «Юнайтед».

«Ман Сити» проиграл и увеличил тем самым отрыв от «Ливерпуля», который составляет 14 очков. «Горожане» имеют 32 пункта. «Ман Юнайтед» вошел в топ-5, набрав 24 очка.