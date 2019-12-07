«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: счет 1:2, обзор голов

Антони Марсьяль и Фернандиньо
«Манчестер Юнайтед»
Первый тайм был богат опасными моментами. «Красные дьяволы» оказались близки к тому, что забить 3-4 мяча. На 23 минуте Рашфорд реализовал пенальти, который сам и заработал.
Удвоил преимущество «малышей Басби» Марсьяль. Футболист обыгрался с Джеймсом и пробил левой ногой в ближний угол.
«Горожане» проснулись во втором тайме. Начали создавать моменты, хотя с трудом. Их все равно было мало. Первый свой мяч «Сити» забил на 85 минуте. Марез навесил с углового, а на передачу выскочил Отаменди, растолкав двух защитников «Юнайтед».
«Ман Сити» проиграл и увеличил тем самым отрыв от «Ливерпуля», который составляет 14 очков. «Горожане» имеют 32 пункта. «Ман Юнайтед» вошел в топ-5, набрав 24 очка.
АПЛ. 16 тур
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2
Голы: 0:1 — 23, пенальти Рэшфорд, 0:2 — 29 Марсьяль, 1:2 — 85 Отаменди«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз (Отаменди, 59), Уокер, Анхелиньо, Фернандиньо, Родри Эрнандес (Гюндоган, 86), де Брюйне, Бернарду Силва (Марез, 65), Сильва, Стерлинг, Габриэл Жезус«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу (Янг, 88), Лингард (Туанзебе, 89), Джеймс, Мактомини, Фред, Марсьяль (Перейра, 74), РэшфордПредупреждения: Бернарду Силва (22), Де Хеа (54), Перейра (74), де Брюйне (79), Уокер (90)