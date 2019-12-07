Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Краснодаром»

Стали известны составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 19-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Олссон, Вильена, Стоцкий, Вандерсон, Ари.

Запасные: Синицын, Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Камболов, Уткин, Намли, Игнатьев, Берг.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Ахметов, Сантос, Набабкин, Сигурдссон, Нисимура, Гогуа, Бийол, Шарлия, Щенников, Тикнизян.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0