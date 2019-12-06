«Ювентусу» и «Милану» интересен полузащитник ПСЖ

Экс-полузащитник питерского, перешедший взимой прошлого года, может покинуть клуб cпустя всего год.

Заинтересованность в игроке проявляют два итальянских клуба — «Ювентус» и «Милан», сообщает Calciomercato.

Итальянские команды — не единственные претенденты на аргентинского полузащитника. По слухам, игроком также интересуются испанские клубы «Бетис» и «Севилья», которые готовы рассмотреть возможность трансфера следующим летом.

В этом сезоне Паредес принял участие лишь в 10 играх за ПСЖ, проведя на поле в общей сложности 456 минут. Результативными действиями не отметился. 0