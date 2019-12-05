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    Семак: Кокорин не получает денег до зимней паузы

    Футбол Футбол России Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий петербургской команды Александр Кокорин до зимней паузы в чемпионате России не получает деньги от клуба.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Да, он тренируется с момента возвращения. Да, он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Он своим решением доказал то, что он умеет отвечать за слова. Его позиция достойна уважения.

    Рассосались ли его сложности с коленом? Нет, они никуда не рассосались. Оперированное колено всегда требует дополнительных усилий, чтобы поддерживать его, — упражнений, лечений. Нужно ориентироваться на свои проблемы.

    При этом по тренировочному процессу состояние колена хорошее. Оно совершенно не мешает ему тренироваться дальше», — цитирует Семака «Фонтанка».

    Напомним, Кокорин 17 сентября вышел из колонии по УДО, где отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы. РФС отказал «Зениту» в дозаявке 28-летнего футболиста для участия в матчах РПЛ, он может быть зарегистрирован не ранее 22 января 2020 года. 0

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