ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Питтсбург»НХЛ. «Питтсбург» дома разгромил «Сент-Луис», «Вашингтон» в гостях обыграл «Лос-Анджелес»
  • 07:54
    • «Атланта» проиграла «Бруклину», «Милуоки» разгромил «Детройт»
  • 07:34
    • Семак: Кокорин не получает денег до зимней паузы
  • 01:12
    • «Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в мерсисайдском дерби, Ориги оформил дубль
  • 01:32
    • РУСАДА призвало отстранить тренеров и врачей сборной России по лёгкой атлетике
  • 00:59
    • Голы Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ победу над «Нантом»
    Все новости спорта

    «Коринтианс» интересуется форвардом «Спартака»

    Футбол Трансферы Футбол России Спартак Латинская Америка
    Нападающий «Крузейро» Педро Роша попал в сферу интересов другого бразильского клуба «Коринтианса», сообщает Globo.

    Педро Роша
    Педро Роша

    Клуб из Сан-Паулу сделал запрос по поводу 25-летнего футболиста, но пока взял паузу, узнав высокие требования игрока по зарплате.

    Напомним, что права на Рошу принадлежат московскому «Спартаку», а сам он находится в аренде в «Крузейро» до конца 2019 года. Клуб из Бело-Оризонти заинтересован в выкупе прав на него, но при этом его отпугивает цена за игрока — порядка семи миллионов долларов.

    Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до лета 2021 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
  • 02/12/2019 в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
  • 1.89
  • Сегодня в 23:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Арсенал» первую победу при Юнгберге?
  • «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сколько мячей забьют «Шеффилд Юнайтед» и «Ньюкасл»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • На что рассчитывать «сталеварам» в матче в Уфе?
  • «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Массимилиано Аллегри — один из кандидатов на пост наставника «Арсенала» Футбол Топ-7 кандидатов на пост наставника «Арсенала»Кто придет на место Унаи Эмери? Вчера в 05:550
  • 00:23
    • «Челси» взял верх над «Астон Виллой»
  • 10:53
    • «Алавес» хочет арендовать игрока «Реала»
  • 10:38
    • «Коринтианс» интересуется форвардом «Спартака»
    Лионель Месси Футбол Лионель Месси: 14 лучших моментов карьерыАргентинец поделился самыми приятными эмоциями 03/12/2019 в 18:330
  • Экспресс дня

  • Удержится ли «Интер» во главе Серии А?
  • 2.35
    •
  • 10:23
    • Сотрудники «Луча» приостановили работу
  • 10:07
    • Алли: «Тоттенхэм» был слегка надменным и самоуверенным в матче с «МЮ»
  • 08:25
    • Лэмпард: «Челси» не хватает эффективности в завершающей стадии
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», «Тампа» победила «Нэшвилл»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 декабря Вчера в 08:540
  • 08:08
    • Сульшер: Это было лучшее выступление Рашфорда под моим руководством
  • 07:19
    • «Ливерпуль» установил клубный рекорд
  • 07:04
    • Моуринью получил повреждение во время матча с «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие