«Коринтианс» интересуется форвардом «Спартака»

Нападающий «Крузейро»попал в сферу интересов другого бразильского клуба «Коринтианса», сообщает Globo.

Клуб из Сан-Паулу сделал запрос по поводу 25-летнего футболиста, но пока взял паузу, узнав высокие требования игрока по зарплате.

Напомним, что права на Рошу принадлежат московскому «Спартаку», а сам он находится в аренде в «Крузейро» до конца 2019 года. Клуб из Бело-Оризонти заинтересован в выкупе прав на него, но при этом его отпугивает цена за игрока — порядка семи миллионов долларов.

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до лета 2021 года. 0