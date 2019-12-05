Лэмпард: «Челси» не хватает эффективности в завершающей стадии

Главный тренер «Челси»прокомментировал результат матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1).

«Мы должны были побеждать с более комфортным счетом. "Челси" заметно превосходил соперника и создал множество шансов, однако я сталкиваюсь с этим уже не в первый раз в текущем сезоне.

Нам не хватает эффективности в завершающей стадии, но с точки зрения командной игры я увидел именно то, что хотел. Матч против "Вест Хэма" был фактически единственным в этом сезоне, в котором мы сыграли ниже своего уровня, однако сегодня на поле была именно то команда, которую я жду. Мы отлично провели весь матч.

В нас верят из-за той энергии, целеустремленности, скорости и нацеленности на атаку, которую мы демонстрируем. В игре с "Вест Хэмом" нам этого не хватало. Тем не менее, такое возможно, и мы должны принимать это как небольшой урок.

Главное, чтобы команда могла реагировать на подобные матчи, и сегодня я увидел то, чего ожидал», — цитирует пресс-служба «синих» Лэмпарда.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Челси» с 29 баллами занимает четвертое место. «Астон Вилла» находится на 15-м месте, набрав 15 очков. 0