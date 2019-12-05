ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сити» отреагировал на неудачу против «Ньюкасла»«Манчестер Сити» дал сигнал «Ливерпулю»
  • 07:54
    • «Атланта» проиграла «Бруклину», «Милуоки» разгромил «Детройт»
  • 07:34
    • Семак: Кокорин не получает денег до зимней паузы
  • 01:12
    • «Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в мерсисайдском дерби, Ориги оформил дубль
  • 01:32
    • РУСАДА призвало отстранить тренеров и врачей сборной России по лёгкой атлетике
  • 00:59
    • Голы Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ победу над «Нантом»
    Все новости спорта

    Алли: «Тоттенхэм» был слегка надменным и самоуверенным в матче с «МЮ»

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли прокомментировал результат матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

    Деле Алли
    Деле Алли

    Напомним, что «шпоры» потерпели первое поражение при Жозе Моуринью, проиграв манкунианцам 1:2 на «Олд Траффорд».

    «Сложно найти какой-то позитив, когда ты проигрываешь. Мы знали, что нужно делать. Нам требовалось быть такими же энергичными, как "МЮ". Мы проиграли не потому, что "Юнайтед" нас переиграл — нет, дело только в отношении. Мы не были достаточно голодны, действовали медленно при подборах, проигрывали ситуации 50/50. Возможно, "Тоттенхэм" был слегка надменным и самоуверенным.

    Мы играли хорошо. В подобных матчах нужна уверенность и высокомерие, но их нужно использовать правильным образом. Мы же были небрежны, а за такое в подобных матчах наказывают. Нужно извлечь урок, подобные игры опускают на землю», — цитирует Алли Goal. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Манчестер Сити» дал сигнал «Ливерпулю»
  • Вчера в 23:04
    •
  • Прогноз
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл»
  • 1.76
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Арсенал» первую победу при Юнгберге?
  • «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сколько мячей забьют «Шеффилд Юнайтед» и «Ньюкасл»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • На что рассчитывать «сталеварам» в матче в Уфе?
  • «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Массимилиано Аллегри — один из кандидатов на пост наставника «Арсенала» Футбол Топ-7 кандидатов на пост наставника «Арсенала»Кто придет на место Унаи Эмери? Вчера в 05:550
  • 00:23
    • «Челси» взял верх над «Астон Виллой»
  • 23:34
    • СМИ: «Милан» отказался от приобретения Алексея Миранчука
  • 23:17
    • «Барселона» заключила новый контракт с вингером
    Лионель Месси Футбол Лионель Месси: 14 лучших моментов карьерыАргентинец поделился самыми приятными эмоциями 03/12/2019 в 18:330
  • Экспресс дня

  • Прервет ли «Арсенал» свою неудачную серию?
  • 3.13
    •
  • 10:07
    • Алли: «Тоттенхэм» был слегка надменным и самоуверенным в матче с «МЮ»
  • 08:25
    • Лэмпард: «Челси» не хватает эффективности в завершающей стадии
  • 08:08
    • Сульшер: Это было лучшее выступление Рашфорда под моим руководством
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», «Тампа» победила «Нэшвилл»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 декабря Вчера в 08:540
  • 22:38
    • Слуцкий может возглавить АЕК
  • 22:08
    • СКА по буллитам одолел «Ак Барс»
  • 07:19
    • «Ливерпуль» установил клубный рекорд
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие