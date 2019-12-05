Алли: «Тоттенхэм» был слегка надменным и самоуверенным в матче с «МЮ»

Полузащитник «Тоттенхэма»прокомментировал результат матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «шпоры» потерпели первое поражение при Жозе Моуринью, проиграв манкунианцам 1:2 на «Олд Траффорд».

«Сложно найти какой-то позитив, когда ты проигрываешь. Мы знали, что нужно делать. Нам требовалось быть такими же энергичными, как "МЮ". Мы проиграли не потому, что "Юнайтед" нас переиграл — нет, дело только в отношении. Мы не были достаточно голодны, действовали медленно при подборах, проигрывали ситуации 50/50. Возможно, "Тоттенхэм" был слегка надменным и самоуверенным.

Мы играли хорошо. В подобных матчах нужна уверенность и высокомерие, но их нужно использовать правильным образом. Мы же были небрежны, а за такое в подобных матчах наказывают. Нужно извлечь урок, подобные игры опускают на землю», — цитирует Алли Goal. 0