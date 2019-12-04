«Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы

Как сообщает « Чемпионат », московскийбыл оштрафован за действия болельщиков в матче 18 тура против. Об этом заявил в интервью глава КДК РФС

«Делегатом было записано, что болельщики "Спартака" вывесили четыре несогласованных баннера. Также болельщики "Спартака" скандировали нецензурные выражения в адрес Артёма Дзюбы. Помимо этого футболисты "Спартака" получили шесть жёлтых карточек.

Болельщики "Зенита" кидали на поле бумажные ленты и оскорбляли футболистов "Спартака".

"Спартак" за скандирования оштрафован на 100 тысяч рублей. За два несогласованных баннера штраф 50 тысяч рублей, а за два несогласованных баннера оскорбительного характера — штраф 100 тысяч рублей. А также за неподобающее поведение команды (6 жёлтых карточек) "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей.

"Зенит" оштрафован за посторонние предметы на поле на 50 тысяч рублей. И за мат — на 100 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

Напомним, что «Зенит» выиграл со счетом 1:0. 0