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    «Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы

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    Как сообщает «Чемпионат», московский «Спартак» был оштрафован за действия болельщиков в матче 18 тура против «Зенита». Об этом заявил в интервью глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Делегатом было записано, что болельщики "Спартака" вывесили четыре несогласованных баннера. Также болельщики "Спартака" скандировали нецензурные выражения в адрес Артёма Дзюбы. Помимо этого футболисты "Спартака" получили шесть жёлтых карточек.

    Болельщики "Зенита" кидали на поле бумажные ленты и оскорбляли футболистов "Спартака".
    "Спартак" за скандирования оштрафован на 100 тысяч рублей. За два несогласованных баннера штраф 50 тысяч рублей, а за два несогласованных баннера оскорбительного характера — штраф 100 тысяч рублей. А также за неподобающее поведение команды (6 жёлтых карточек) "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей.

    "Зенит" оштрафован за посторонние предметы на поле на 50 тысяч рублей. И за мат — на 100 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

    Напомним, что «Зенит» выиграл со счетом 1:0. 0

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