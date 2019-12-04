Клопп: Я не знаю откуда берутся слухи о трансфере Санчо

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал информацию о возможном приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии»

«Он очень хороший игрок, но я даже представить не могу, откуда берутся слухи о нем. От нас это точно не может исходить, потому что мы не говорили об этом. Нам нечего сказать. Я знаю, как это звучит, но не могу это изменить.

Если бы слухи о Санчо были правдой, то кроме определенных людей про это бы никто не знал. Проблемой для совершения этого трансфера может быть его трансферная стоимость. А сейчас мне совершенно нечего сказать на эту тему», — приводит слова Клоппа Goal.

Санчо — воспитанник «Манчестер Сити». Он перешел в «Боруссию» в августе 2017 года за 7,85 миллиона евро. Сейчас полузащитник оценивается в 100 миллионов.

В нынешнем сезоне Джейдон принял участие в 11 матчах чемпионата Германии. 19-летний англичанин забил пять голов и отметился шестью результативными передачами. 0