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    Клопп: Я не знаю откуда берутся слухи о трансфере Санчо

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо

    «Он очень хороший игрок, но я даже представить не могу, откуда берутся слухи о нем. От нас это точно не может исходить, потому что мы не говорили об этом. Нам нечего сказать. Я знаю, как это звучит, но не могу это изменить.

    Если бы слухи о Санчо были правдой, то кроме определенных людей про это бы никто не знал. Проблемой для совершения этого трансфера может быть его трансферная стоимость. А сейчас мне совершенно нечего сказать на эту тему», — приводит слова Клоппа Goal.

    Санчо — воспитанник «Манчестер Сити». Он перешел в «Боруссию» в августе 2017 года за 7,85 миллиона евро. Сейчас полузащитник оценивается в 100 миллионов.

    В нынешнем сезоне Джейдон принял участие в 11 матчах чемпионата Германии. 19-летний англичанин забил пять голов и отметился шестью результативными передачами. 0

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