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    «Норвич Сити» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Норвич Сити — Арсенал. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.12.2019)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Норвич Арсенал Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 17:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Норвич Сити» — «Арсенал».

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    Составы команд:

    «Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Сэм Байрэм, Бен Годфри, Christoph Zimmermann, Онель Эрнандес, Тодд Кантвелл, Том Трибулл, Теэму Пукки, Кенни Маклин, Ибраим Амаду.

    «Арсенал»: Бернд Лено, Александр Ляказетт, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Шкодран Мустафи, Калум Чемберс, Давид Луис, Джозеф Уиллок, Маттео Гюэндузи, Зеад Колашинац, Гранит Джака.

    Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Норвич Сити» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

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