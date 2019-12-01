Норвич Сити — Арсенал. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.12.2019)

Составы команд:
«Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Сэм Байрэм, Бен Годфри, Christoph Zimmermann, Онель Эрнандес, Тодд Кантвелл, Том Трибулл, Теэму Пукки, Кенни Маклин, Ибраим Амаду.
«Арсенал»: Бернд Лено, Александр Ляказетт, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Шкодран Мустафи, Калум Чемберс, Давид Луис, Джозеф Уиллок, Маттео Гюэндузи, Зеад Колашинац, Гранит Джака.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Норвич Сити» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.