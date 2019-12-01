Азмун: Непонятно, откуда такие нелицеприятные слова в адрес Дзюба

Нападающий «Зенита»высказался по поводу оскорблений со стороны болельщиков в адрес нападающего петербургской командына матче Сан-Марино — Россия (0:5).

«Конечно, ситуация очень и очень неприятная. Что Артем, что Акинфеев, что Черчесов очень много сделали для сборной России. И мне совершенно непонятно, откуда такие нелицеприятные слова.

Понятно, Дзюба не маленький, но у него есть жена, родители, дети. Каково им слушать все это? После чемпионата мира со мной была похожая ситуация в Иране.

Дошло до того, что маме стало нехорошо в буквальном смысле. Никогда этого не забуду. Поэтому и говорю, что понимаю Дзюбу и его родных», — рассказал Азмун в интервью «Матч ТВ». 0