Азмун: Непонятно, откуда такие нелицеприятные слова в адрес Дзюба

Сердар Азмун
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«Конечно, ситуация очень и очень неприятная. Что Артем, что Акинфеев, что Черчесов очень много сделали для сборной России. И мне совершенно непонятно, откуда такие нелицеприятные слова.
Понятно, Дзюба не маленький, но у него есть жена, родители, дети. Каково им слушать все это? После чемпионата мира со мной была похожая ситуация в Иране.
Дошло до того, что маме стало нехорошо в буквальном смысле. Никогда этого не забуду. Поэтому и говорю, что понимаю Дзюбу и его родных», — рассказал Азмун в интервью «Матч ТВ». 0