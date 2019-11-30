Карпин: В принципе, игрой доволен, вот только не забили

Главный тренер «Ростова»поделился впечатлениями после ничьей с(0:0) в 18-м туре РПЛ.

Ростовчане продлили безвыигрышную серию до четырех матчей.

«Расстроен результатом, как и футболисты. Доволен ли при этом игрой? Результат-то всегда привязан к игре. В принципе, игрой доволен, вот только не забили.

С точки зрения работы тренера нельзя было сделать больше. Мяч доставляли туда, куда было нужно, опасные моменты создавали. Но при этом не забили.

Был бы очень доволен, если бы забили. Какие-то недочеты были, но давление в принципе создавали. С угловых вполне могли забить пару мячей.

В прессе появилась информация о том, что в "Ростове" начали выплачивать долги — это правда», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В 19-м туре «Ростов» сыграет в гостях у бывшей команды Карпина «Спартака» 8 декабря. 0