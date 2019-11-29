Малком начал тренировки в Бразилии

Нападающий «Зенита»продолжает процесс восстановления от травмы, сообщил генеральный директор клуба

Экс-игрок «Барселоны» отправился в Бразилию, где под присмотром двух физиотерапевтов начал тренировки.

«Закончился этап реабилитации Малкома в Санкт-Петербурге. С учетом погодных условий он будет продолжать восстановление в Бразилии под присмотром двух физиотерапевтов — бразильского и зенитовского. Как мы знаем, на песке возможно многое. Процесс идет по плану», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

Малком получил травму 10 августа в матче чемпионата России против московского «Динамо» (2:0) и с тех пор не появлялся на поле. 0