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    Малком начал тренировки в Бразилии

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    Нападающий «Зенита» Малком продолжает процесс восстановления от травмы, сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

    Малком
    Малком

    Экс-игрок «Барселоны» отправился в Бразилию, где под присмотром двух физиотерапевтов начал тренировки.

    «Закончился этап реабилитации Малкома в Санкт-Петербурге. С учетом погодных условий он будет продолжать восстановление в Бразилии под присмотром двух физиотерапевтов — бразильского и зенитовского. Как мы знаем, на песке возможно многое. Процесс идет по плану», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

    Малком получил травму 10 августа в матче чемпионата России против московского «Динамо» (2:0) и с тех пор не появлялся на поле. 0

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