Эмери может быть уволен сегодня

По данным The Athletic, сегодняможет быть уволен с поста главного тренера лондонского

Результаты команды в последнее время не радуют. Вдобавок терпение руководства подошло к концу, когда «канониры» уступили «Айнтрахту» в матче 5 тура Лиги Европы, ведя в счете 1:0.

Также не против уволить специалиста и болельщики. Многие фанаты свистели и показывали баннеры с просьбой Эмери уйти.

Испанец возглавил команду в прошлом сезоне. Под его руководством «Арсенал» занял лишь 5 место в АПЛ, но добрался до финала Лиги Европы. Правда, там коллектив разгромно проиграл «Челси». 0