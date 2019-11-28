Орлов: «Зенит» в 17 раз сильнее «Спартака»

Комментаторвысказал мнение о предстоящем матче 18-го тура РПЛ между

«Хватит ли у "Зенита" сил на "Спартак"? Здесь два фактора. Чисто психологический: после победы раны заживают быстрее, это известно.

Я на себе сам чувствовал, будучи спортсменом. Так организм работает, биологически происходит. Где-то в голове.

Второе. Мотивация со "Спартаком" — она всегда высочайшая. Мне кажется, что "Зениту" будет тяжелее с московским "Динамо".

Следующая игра — 10-го. И еще игра 6-го, но тоже дома. Дома надо выходить, играть. Нужны игроки на замену.

Сейчас бы Кокорин. Кстати, 6 декабря он полностью амнистирован и сможет выезжать за границу.

"Спартак" или "Зенит", кто сейчас сильнее? У "Зенита" на 17 очков больше. Вот в 17 раз "Зенит" сильнее», — сказал Орлов в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Игра «Зенит» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 1 декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени.

После 17-ти туров петербуржцы лидируют в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Спартак» с 22 очками на счету занимает шестое место. 0