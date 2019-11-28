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    Орлов: Дриусси не видит себя в составе «Зенита», Кокорин уже сейчас лучше него

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси.

    Себастьян Дриусси
    Себастьян Дриусси

    «Дриусси вызывает огромные опасения. Аргентинец сбавил же, вообще перестал атаковать! Может быть, снизил к себе требования.

    Расстроило его недавнее интервью. Такое ощущение, что просится, чтобы его отпустили. Да, в MLS. Бекхэм создал команду и зовет к себе Дриусси и Краневиттера.

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    • Считаю, переезд в Америку со спортивной точки зрения — это шаг назад. Однако сам Дриусси не верит, что будет проходить в состав "Зенита", когда в строй вернутся Кокорин и Малком.

    Они же вместе тренируются. И Кокорин уже сейчас выглядит лучше Дриусси. Поэтому аргентинец и задумался: найдется ли ему место в атаке?

    Судите сами: Дзюба, Азмун, Кокорин и Малком. Ну куда ему? В любом случае, решать будет руководство клуба. Я просто констатирую факт — Дриусси сдал. В этом сезоне его КПД невысок.

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    Да южноамериканец играет не на совсем привычной для себя позиции, он же латает дыру. Дриусси — нападающий, а его ставят полузащитником, причем с большим объемом работы.

    К аргентинцу нет претензий по поводу старания. Однако есть другие вопросы...», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс». 0

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