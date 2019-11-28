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    Медведев назвал матч со «Спартаком» «самым принципиальным»

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «Матч со "Спартаком" — самый принципиальный матч, независимо от места, которое занимает наш соперник.

    Не нужно настраивать никого, нас ждет, думаю, очень интересный матч», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

    Также Медведев прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Вчера вся команда показала хорошую игру, каждый игрок показал все, на что он способен, и это принесло положительный результат. Впечатления после вчерашнего матча положительные, но самый главный матч еще впереди, и, к сожалению, не все зависит от нас.

    Будем надеяться, что участники нашей группы будут играть от души и по-честному. У нас все матчи важные, но последний матч самый главный», — отметил Медведев. 0

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