КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовалза нецензурную кричалку фанатов в адрес форвардаво время матча 17-го тура Премьер-лиги с(0:0).

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Московский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

«Позиция КДК всегда была такая — мы непримиримы к оскорблениям нецензурной брани на стадионах. Нам надо думать прежде всего о зрителях, которые пришли на футбол, и среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится. "Урал" — "Спартак" — за скандирование в адрес Дзюбы штраф 100 тысяч рублей. Григорий Иванов из "Урала" оштрафован на 20 тысяч рублей за покидание технической зоны», — цитирует Григорьянца Sport24.ru.

«Почему "Спартак" не наказали закрытием трибун? КДК мог раньше применять подобную санкцию. Она реализовалась путем запрета передавать билеты гостевой команде. Сама статья сохранилась, но механизм по запрету доступа на гостевые матчи в 2015 году был исключен. Поэтому сегодня мы не можем применить этот механизм по закрытию гостевого сектора. В домашних матчах эта санкция применима», — также сказал Григорьянц.

Напомним, во время матча болельщики «Спартака» скандировали «Дюзба, Дзюба, иди на ...». 0