ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюМоуринью начал в ЛЧ с волевой победы. Пять выводов после матча «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»
  • 15:16
    • Фернандеш пропустит матч против «Базеля»
  • 15:01
    • Реванш Уайлдера и Фьюри пройдет 22 февраля
  • 14:47
    • Президент WADA: Санкции в отношении России вряд ли коснутся Евро-2020 и финала ЛЧ
  • 14:15
    • Клинсман возглавил «Герту»
  • 11:56
    • Обухов признан лучшим игроком месяца в РПЛ
    Все новости спорта

    КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

    Футбол Спартак Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» за нецензурную кричалку фанатов в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы во время матча 17-го тура Премьер-лиги с «Уралом» (0:0).

    Фанаты «Спартака»
    Фанаты «Спартака»

    Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Московский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

    «Позиция КДК всегда была такая — мы непримиримы к оскорблениям нецензурной брани на стадионах. Нам надо думать прежде всего о зрителях, которые пришли на футбол, и среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится. "Урал" — "Спартак" — за скандирование в адрес Дзюбы штраф 100 тысяч рублей. Григорий Иванов из "Урала" оштрафован на 20 тысяч рублей за покидание технической зоны», — цитирует Григорьянца Sport24.ru.

    «Почему "Спартак" не наказали закрытием трибун? КДК мог раньше применять подобную санкцию. Она реализовалась путем запрета передавать билеты гостевой команде. Сама статья сохранилась, но механизм по запрету доступа на гостевые матчи в 2015 году был исключен. Поэтому сегодня мы не можем применить этот механизм по закрытию гостевого сектора. В домашних матчах эта санкция применима», — также сказал Григорьянц.

    Напомним, во время матча болельщики «Спартака» скандировали «Дюзба, Дзюба, иди на ...». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Символичный Шунин, полуподвиг «Аталанты» и магические 7 минут
  • 25/11/2019 в 11:56
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Лион»
  • 1.66
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли «Зенит» и «Лион» действовать осторожно?
  • «Зенит» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • Сможет ли «Барселона» сломить дортмундцев со второй попытки?
  • «Барселона» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Совершит ли «Ливерпуль» реванш против «Наполи»?
  • «Ливерпуль» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Монреаль» — «Бостон» Хоккей НХЛ. «Бостон» разгромил «Монреаль», «Чикаго» «всухую» победил «Даллас»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 ноября 07:380
  • 15:29
    • КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
  • 14:30
    • Четыре российские лыжницы пропустят сезон из-за беременности
  • 11:25
    • Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба
    Федор Чалов Футбол Трансферный дайджест. 19-25 ноябряПереберется ли в АПЛ форвард ЦСКА, договорятся ли «Ювентус» и «Локомотив», где продолжит карьеру итальянский скандалист и другие трансферные новости последних дней 25/11/2019 в 20:161
  • Экспресс дня

  • Отомстят ли ЦСКА и «Краснодар» за разгромы?
  • 4.08
    •
  • 11:40
    • Каштру: Выездная ничья «Шахтера» с «Манчестер Сити» — это фантастика
  • 11:11
    • Моуринью — первый в истории тренер, который выходил в плей-офф ЛЧ с шестью клубами
  • 10:54
    • Гвардиола: Теперь «Ман Сити» сфокусируется на АПЛ
    Манкунианцы забили три гола за семь минут Футбол «МЮ» столкнулся с настоящей командой. Манкунианцев спасет только молодежь«Шеффилд» и «Манчестер Юнайтед» устроили яркую голевую перестрелку 25/11/2019 в 17:030
  • 07:01
    • Кейн установил историческое достижение в Лиге чемпионов
  • 22:48
    • «Локо» проиграл «Байеру» и лишился шансов на евровесну
  • 10:39
    • Симеоне: «Атлетико» не хватило эффективности в атаке в матче «Ювентусом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие