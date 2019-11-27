Симеоне: «Атлетико» не хватило эффективности в атаке в матче «Ювентусом»

Главный тренер «Атлетико»поделился своим мнением о матче с «Ювентусом» (0:1) в пятом туре Лиги чемпионов.

«Моя команда показала свою силу. Но всякое бывает, и нам надо смириться с произошедшим. Мы провели хорошую игру, но не хватило эффективности в атакующих действиях.

Создавали много моментов, но не могли забить. Начали неважно, но прибавили по ходу игры. Соперник ничего особо больше не создал, кроме момента с голом. Но мы сами не забили вообще ничего, а это в футболе самое важное», — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

«Ювентус» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Атлетико» пока в группе D занимает второе место, но «Байер» также сохраняет шансы на выход из группы. Для этого нужно обыгрывать «Ювентус» и надеяться, что «Атлетико» проиграет «Локомотиву». 0