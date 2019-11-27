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    Дубля Бензема не хватило «Реалу» для победы над «Пари Сен-Жермен»

    «Реал» — «Пари Сен-Жермен»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Реал» сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Карим Бензема
    Карим Бензема

    Встреча группы А, которая прошла на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:2.

    «Сливочные» вышли вперед на 17-й минуте. Последовал прострел в штрафную площадь, Иско пробил в штангу, а первым на подборе оказался Карим Бензема, который и поразил ворота.

    В конце первого тайма вратарь мадридцев Тибо Куртуа получил прямую красную карточку за фол в своей штрафной на Мауро Икарди. Впрочем, после просмотра видеоповтора судья отменил свое первоначальное решение.

    На 79-й минуте преимущество «Реала» удвоил тот же Бензема, головой замкнувший навес от Марсело с фланга.

    Спустя пару минут Килиан Мбаппе возродил интригу, воспользовавшись недопониманием между Куртуа и Рафаэлем Вараном.

    А на 83-й минуте Пабло Сарабия сравнял счет, удачно сыграв на добивании.

    В заключительном туре «Реал» на выезде сыграет с «Брюгге», а «Пари Сен-Жермен» дома примет «Галатасарай».

    Группа А

    1. «Пари Сен-Жермен» — 13 очков
    2. «Реал» — 8
    3. «Брюгге» — 3
    4. «Галатасарай» — 2. 0

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