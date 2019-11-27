«Реал» — «Пари Сен-Жермен»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы А, которая прошла на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:2.

«Сливочные» вышли вперед на 17-й минуте. Последовал прострел в штрафную площадь, Иско пробил в штангу, а первым на подборе оказался Карим Бензема, который и поразил ворота.

В конце первого тайма вратарь мадридцев Тибо Куртуа получил прямую красную карточку за фол в своей штрафной на Мауро Икарди. Впрочем, после просмотра видеоповтора судья отменил свое первоначальное решение.

На 79-й минуте преимущество «Реала» удвоил тот же Бензема, головой замкнувший навес от Марсело с фланга.

Спустя пару минут Килиан Мбаппе возродил интригу, воспользовавшись недопониманием между Куртуа и Рафаэлем Вараном.

А на 83-й минуте Пабло Сарабия сравнял счет, удачно сыграв на добивании.

В заключительном туре «Реал» на выезде сыграет с «Брюгге», а «Пари Сен-Жермен» дома примет «Галатасарай».

Группа А

1. «Пари Сен-Жермен» — 13 очков

2. «Реал» — 8

3. «Брюгге» — 3

4. «Галатасарай» — 2. 0