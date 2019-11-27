Храдецки: Может, у «Локо» получится зацепить ничью у «Атлетико»

Вратарь «Байера» и сборной Финляндииподелился впечатлениями после матча с(2:0).

«Мы играли неплохо. Хотя нам, конечно, повезло. У меня получилось спасти, когда Миранчук выходил один на один. Да и гол нам забили из офсайда.

После удара Крыховяка тоже мог сыграть поувереннее. Но нам в том моменте не забили. И это главное. А вот во втором тайме мы были лучше. И заслужили победу.

Выпью русского пива и посмотрю матч "Ювентус" — "Атлетико". Чешское и словацкое, конечно, вкуснее, но мы же в России.

"Локомотив" явно был лучше в первом матче. Может, у "Локомотива" получится зацепить ничью у "Атлетико" в последнем туре.

Видел удары и голы Миранчука. Могу представить, что "Байер" им заинтересовался», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0