Бэйли: У «Локо» медленные защитники, удалось этим воспользоваться

Форвард «Байера»поделился впечатлениями после победы над(2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

После этого матча железнодорожники лишились шансов на участие в весенней части еврокубков.

«Думаю, мы были лучше сегодня, сумев показать свои лучшие качества. Да, начало получилось трудным для нас, соперник поддавливал.

Всегда важно здорово начать матч, и "Локомотиву" это удалось. Но потом мы сумели найти свою лучшую игру и показать лучшие качества.

Мы изучали слабые и сильные стороны соперника, у него не очень быстрая защита, и нам нужно было играть быстро, использовать скорость. Это получилось.

Здорово, что победили в Лиге чемпионов, это отличное чувство. Вообще, "Локомотив" — хорошая команда, много сильных игроков, особенно в атаке», — сказал Бэйли «Спорт-Экспрессу». 0