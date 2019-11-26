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    Семин не заметил в матче с «Байером» «локомотивского духа»

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (0:2).

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Мы все разочарованы. Я разочарован тем, что после пропущенного мяча, хоть тайм был и неплохим в техническом плане, мы были очень слабы по части характера. Неожиданно стали проигрывать слишком много единоборств, после первого тайма потеряли уверенность.

    Надо посмотреть статистику, но мне совсем не понравился второй тайм. Не было характера. Хотя, если брать по моментам, у нас их было не меньше, а может, и больше. Но именно духа — нашего, локомотивского, — сегодня не было.

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    • Состав на игру формируется от предыдущего матча. Предыдущий матч оставлял желать лучшего от того или иного игрока. Вот и все», — приводит слова Семина «Чемпионат». 0

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