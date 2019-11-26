«Реал» — «Пари Сен-Жермен»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Реала» и «Пари Сен-Жермен» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы A, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу», начнется в 23:00 по московскому времени.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Азар, Кроос, Бензема, Марсело, Каземиро, Вальверде, Иско.

Запасные: Ареоля, Милитао, Модрич, Бейл, Йович, Менди, Родриго.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Силва, Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Ди Мария, Менье, Бернат, Икарди, Гуэй.

Запасные: Рико, Кавани, Неймар, Сарабия, Диалло, Дракслер, Дагба.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 2.40, на ничью — 4.00, тогда как на успех «Пари Сен-Жермен» — 3.01.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0