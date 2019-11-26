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    СМИ: Погба больше никогда не сыграет за «МЮ»

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба больше не будет играть за манкунианцев.

    Поль Погба
    Поль Погба

    Француз не выходил на поле в составе «МЮ» с сентября, когда команда Уле-Гуннара Сульшера сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1). С тех пор Погба пропустил 3 матча Лиги Европы и 6 игр чемпионата Англии.

    «Мне сказали, что Погба больше никогда не будет играть за "МЮ". Это не просто обычное сообщение из обычного источника — я знаю этого парня много лет, а он знает все, что происходит в клубе», — заявил в эфире ведущий радиошоу talkSport Алан Бразил, ссылаясь на свой источник в «МЮ».

    Ранее Погба опубликовал видео, на котором он играет в баскетбол в США, несмотря на то, что по официальной версии француз не выходит на футбольный газон из-за травмы голеностопа.

    По информации Cadena Cope, полузащитник целенаправленно затягивает восстановление, чтобы вернуться в строй как можно ближе к зимнему перерыву, во время которого он планирует найти себе новый клуб.

    Напомним, что услугами Погба интересуются «Ювентус» и мадридский «Реал». В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 5 матчей в чемпионате Англии, отдав 2 голевых передачи. 0

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