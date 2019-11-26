Миранчук: На таком уровне нужно использовать свои моменты

Полузащитник «Локомотива»поделился впечатлениями после поражения от(0:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Не хочется говорить, что не везет, но постоянно залетают непонятные мячи, которые нам не должны забивать.

Были хорошие моменты после гола, был момент у брата. На таком уровне нужно их использовать.

"Байер" играет интенсивно, хорошо контролирует мяч, много движения, прессинг, садятся в оборону.

Как игралось с Антоном? Все как всегда. Рад, что он вернулся. До конца года осталось не так много матчей. Нужно выжать максимум», — приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива». 0