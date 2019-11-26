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    Миранчук: На таком уровне нужно использовать свои моменты

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями после поражения от «Байера» (0:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Не хочется говорить, что не везет, но постоянно залетают непонятные мячи, которые нам не должны забивать.

    Были хорошие моменты после гола, был момент у брата. На таком уровне нужно их использовать.

    "Байер" играет интенсивно, хорошо контролирует мяч, много движения, прессинг, садятся в оборону.

    Как игралось с Антоном? Все как всегда. Рад, что он вернулся. До конца года осталось не так много матчей. Нужно выжать максимум», — приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива». 0

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