Мбаппе: Я не заслуживаю «Золотой мяч» в этом году

Нападающий ПСЖсчитает, что не заслужил стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году.

«В этом году? Вы должны быть реалистами, я этого не заслуживаю. Есть игроки, которые сделали больше. ПСЖ не проявил себя в Лиге чемпионов.

Конечно, на индивидуальном уровне я выиграл много трофеев, но в футбол играют не в одиночку, и я должен принять это. У меня все еще есть время, чтобы выиграть "Золотой мяч". Я не спешу, это не то, что заботит меня», — цитирует Мбаппе Ouest France.

Шорт-лист из 30 футболистов, претендующих на «Золотой мяч-2019», был обнародован в октябре. Победитель будет объявлен 2 декабря. 0