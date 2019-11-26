«Локомотив» — «Байер»: счет 0:1 после первого тайма, обзор гола

Московскийпроигрывает леверкузенскому(0:1) после первого тайма домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

На 7-й минуте москвичи поймали соперника на контратаке, Антон Миранчук сделал передачу вразрез, Алексей Миранчук подхватил мяч, выскочил один на один и пробил точно в угол. Но взятие ворот не засчитано — арбитр усмотрел офсайд.

А на 11-й минуте Демирбай с углового навесил во вратарскую «Локо», Эдер попытался вынести через центр, но попал в ногу Рифату Жемалетдинову, от которого мяч влетел в сетку.

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В первом туре «Локо» выиграл в Леверкузене 2:1. Победа гарантирует московскому клубу путевку в Лигу Европы.

В заключительном туре 11 декабря «Атлетико» примет в Мадриде «Локо», а «Байер» дома сыграет с «Ювентусом» 0