«Локомотив» — «Байер»: счет 0:1 после первого тайма, обзор гола

Фрагмент матча
globallookpress.com
На 7-й минуте москвичи поймали соперника на контратаке, Антон Миранчук сделал передачу вразрез, Алексей Миранчук подхватил мяч, выскочил один на один и пробил точно в угол. Но взятие ворот не засчитано — арбитр усмотрел офсайд.
А на 11-й минуте Демирбай с углового навесил во вратарскую «Локо», Эдер попытался вынести через центр, но попал в ногу Рифату Жемалетдинову, от которого мяч влетел в сетку.
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В первом туре «Локо» выиграл в Леверкузене 2:1. Победа гарантирует московскому клубу путевку в Лигу Европы.
В заключительном туре 11 декабря «Атлетико» примет в Мадриде «Локо», а «Байер» дома сыграет с «Ювентусом» 0