«Локомотив» сыграет с «Байером» в зеленой форме

«Локомотив»
globallookpress.com
Поединок между «Локомотивом» и «Байером» пройдет в столице России сегодня и начнется в 20:55 по московскому времени.
Сегодня сыграем в зелёном 💥#ЛокоБайер | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMB04 pic.twitter.com/0zThA1rLo7— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 26 ноября 2019 г.
У «Локо» есть шанс выйти в Лигу Европы. Сейчас «железнодорожники» и «фармацевты» имеют одинаковое количество баллов, однако российская команда занимает третье место. Таким образом, «красно-зеленым» нельзя терять очки в этом матче.