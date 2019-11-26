«Локомотив» сыграет с «Байером» в зеленой форме

На официальной страницев Twitter появилось сообщение о том, что команда сыграет противв зеленой форме.

Поединок между «Локомотивом» и «Байером» пройдет в столице России сегодня и начнется в 20:55 по московскому времени.

У «Локо» есть шанс выйти в Лигу Европы. Сейчас «железнодорожники» и «фармацевты» имеют одинаковое количество баллов, однако российская команда занимает третье место. Таким образом, «красно-зеленым» нельзя терять очки в этом матче.

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