Гарсия: Нам важно обыграть «Зенит» и хорошо сыграть с «Лейпцигом»

Главный тренер «Лиона»рассказал о настрое на матч Лиги чемпионов с

«Закончить все завтра и решить задачу по квалификации в плей-офф — это было бы замечательно. Мы выиграли четыре из пяти наших последних матчей.

Предстоящая же игра будет решающей как для нас, так и для "Зенита". Мы должны показать все. Нам нужно забивать, но не успокаиваться на достигнутом.

Порой мы демонстрируем неоднозначную игру, однако матч с "Ниццей" стал показательным. Нам важно обыграть "Зенит" и хорошо сыграть с "РБ Лейпциг" в последнем туре.

В этот раз мы играем на выезде. У "Зенита" сильная линия нападения — Дзюба, Азмун. Сергей Семак построил команду, с которой сложно маневрировать, сложно раскачивать.

На мой взгляд, первый матч вышел хорошим, хоть мы и добились лишь ничьей. У обеих команд есть слабые места. В нашем случае важно вскрыть их у соперника.

Как тренер "Лиона", одного из сильнейших клубов Франции, я должен выигрывать титулы. Еще не будучи тренером "Лиона", я восхищался работой этого клуба, его президентом. Оказавшись здесь, я понял, что в своих взглядах не заблуждался.

Постепенно я все лучше узнаю и Мартена Терье, и команду. Это быстрый и работящий игрок, который хорошо взаимодействует с командой, но ему надо прибавлять в стабильности.

Я доволен тем, как он отыграл матч с "Ниццей". Мартен, Бертран Траоре — это именно те игроки, которые могут помочь нам показать наилучший футбол в атаке.

В матче с "Ниццей" мы показали, как выигрывать без Ауара и Депая. К тому же, я не привык жаловаться. Мусса — наш лучший бомбардир в чемпионате и он должен показать себя.

Уверен, футболисты не нуждаются в дополнительной мотивации на Лигу чемпионов УЕФА. Они накопили достаточно желания, чтобы здорово сыграть завтра.

С момента моего прихода в клуб мы начали находить свой стиль в атаке, забивали почти в каждом матче. Но мало создавать моменты — надо забивать. Когда нет голов — стремиться исправить это должны все.

Дембеле — не единственный, кто несет ответственность. У нас также есть Бертран Траоре, ему можно и нужно доверять. А еще Максвелл Корне, Мартен Терье.

Мы много работаем над завершением атак на тренировках. И если не забиваем — решить это может не только Дембеле. Это задача для всей команды.

Пока у меня нет готового состава для завтрашней игры. Не буду раскрывать всех секретов, посмотрим. Я доволен тем, как проявил себя наш состав в предыдущей встрече.

Могу сказать, что большая часть футболистов, игравших против "Ниццы", выйдет на поле и завтра», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0