Бос: Довольны результатом, но первый тайм нам явно не удался

Главный тренер «Байера»поделился впечатлениями после победы над(2:0).

«Мы довольны результатом. Вместе с тем первый тайм нам явно не удался, у нас не было контроля над темпом игры, мы допускали много брака в передачах.

Но во втором тайме многое изменилось. По итогам матча мы заслужили такой результат.

У нас не получался контроль мяча, поэтому я выпустил Баумгартлингера, который помог нам наладить этот аспект игры.

В обоих матчах мы не показали свой лучший футбол. "Локомотив" — очень качественная и квалифицированная команда.

В первой игре мы оба гола соперника ему подарили. Сегодня таких ошибок не совершали, за счет этого удалось добиться результата.

Конечно, мы нацеливались на более благоприятный исход во всех играх. По сути, мы сами отдали победу "Локомотиву" в первом матче.

Неплохо, даже хорошо играли с "Ювентусом" и "Атлетико" в первых матчах. Не потеряй мы столько очков на старте, боролись бы за выход из группы.

Оба брата Миранчука — талантливые игроки, и "Байер" они могли бы усилить», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0