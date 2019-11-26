ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    WADAРекомендация или приговор? Узнаем в Париже 9 декабря
  • 22:48
    • «Локо» проиграл «Байеру» и лишился шансов на евровесну
  • 20:26
    • WADA: Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020
  • 23:17
    • Медведев претендует на звание самого прогрессирующего теннисиста года
  • 22:52
    • «Галатасарай» не удержал победный счет в матче с «Брюгге»
  • 22:36
    • Московское «Динамо» одержало победу над «Локомотивом»
    Все новости спорта

    Бос: Довольны результатом, но первый тайм нам явно не удался

    Футбол Байер Футбол Германии Локомотив Футбол России Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Байера» Петер Бос поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» (2:0).

    Петер Бос
    Петер Бос

    «Мы довольны результатом. Вместе с тем первый тайм нам явно не удался, у нас не было контроля над темпом игры, мы допускали много брака в передачах.

    Но во втором тайме многое изменилось. По итогам матча мы заслужили такой результат.

    У нас не получался контроль мяча, поэтому я выпустил Баумгартлингера, который помог нам наладить этот аспект игры.

    В обоих матчах мы не показали свой лучший футбол. "Локомотив" — очень качественная и квалифицированная команда.

    В первой игре мы оба гола соперника ему подарили. Сегодня таких ошибок не совершали, за счет этого удалось добиться результата.

    Конечно, мы нацеливались на более благоприятный исход во всех играх. По сути, мы сами отдали победу "Локомотиву" в первом матче.

    Неплохо, даже хорошо играли с "Ювентусом" и "Атлетико" в первых матчах. Не потеряй мы столько очков на старте, боролись бы за выход из группы.

    Оба брата Миранчука — талантливые игроки, и "Байер" они могли бы усилить», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 19-25 ноября
  • Вчера в 20:16
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — ПСЖ
  • 1.53
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увидит ли публика на «Бернабеу» голевую феерию?
  • «Реал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Добудет ли «Ман Сити» уверенную победу над «Шахтером»?
  • «Манчестер Сити» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Выиграет ли «Тоттенхэм» первый матч в ЛЧ при Моуринью?
  • «Тоттенхэм» — «Олимпиакос». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Манкунианцы забили три гола за семь минут Футбол «МЮ» столкнулся с настоящей командой. Манкунианцев спасет только молодежь«Шеффилд» и «Манчестер Юнайтед» устроили яркую голевую перестрелку Вчера в 17:030
  • 22:10
    • Модрич и Бейл — в запасе «Реала» на матч с «Пари Сен-Жермен»
  • 22:06
    • Хави Мартинес — в старте «Баварии» против «Црвены Звезды»
  • 20:53
    • СМИ: Погба больше никогда не сыграет за «МЮ»
    Антон Шунин Футбол Символичный Шунин, полуподвиг «Аталанты» и магические 7 минутСамые сливки с чемпионатов европейской топ-пятерки и, конечно же, родной РПЛ в прошедшие выходные Вчера в 11:560
  • Экспресс дня

  • Останутся ли шансы у «Зенита» на плей-офф ЛЧ после игры с «Лионом»?
  • 2.86
    •
  • 23:47
    • Семин не заметил в матче с «Байером» «локомотивского духа»
  • 23:38
    • Бос: Довольны результатом, но первый тайм нам явно не удался
  • 23:33
    • «Бетис» продлил контракт с полузащитником сборной Испании
    Влашич забил единственный гол Футбол Случайный гол и вялая игра. «Пушка» Влашича спасла ЦСКА от потери очковРеакция спортивных СМИ на домашнюю победу ЦСКА над «Крыльями Советов» Вчера в 00:040
  • 20:06
    • «Галатасарай» и «Брюге» огласили составы
  • 19:17
    • ЦСКА на выезде обыграл «Трактор»
  • 18:05
    • «Локомотив» проиграл «Байеру» в Юношеской лиге УЕФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие