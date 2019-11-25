Зидан: Мы играем дома и хотим победить, показав качественную игру

Главный тренер «Реала»поделился ожиданиями от предстоящего матча св 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В первом туре «Реал» уступил в Париже со счетом 0:3. «Реал» выйдет в плей-офф в случае победы, или если не выиграет «Брюгге».

«Наступает самый важный период сезона. Нас ждет серьезное испытание — матч против очень сильного соперника.

Нужно хорошо подготовиться к матчу и физически, и психологически. А самое главное — не отходить от своей манеры игры.

Мы не думаем о реванше, несмотря на крупное поражение в первом туре. Просто хотим показать хороший футбол и добиться положительного результата.

В таких матчах всегда можно доказать, что ты находишься на правильном пути.

Мы играем дома и хотим победить, показав качественную игру. Хочу, чтобы моя команда все 90 минут показывала свой лучший футбол.

Я очень давно знаю Килиана Мбаппе. Обожаю его, это прекрасный парень, помню его с тех пор, как он приезжал сюда на просмотр.

Вместе с тем, завтра он — наш соперник, и добавить тут нечего», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» уже вышел в 1/8 финала и обеспечит себе первое место, если не проиграет. 0