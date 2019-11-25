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    Зидан: Мы играем дома и хотим победить, показав качественную игру

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча с ПСЖ в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    В первом туре «Реал» уступил в Париже со счетом 0:3. «Реал» выйдет в плей-офф в случае победы, или если не выиграет «Брюгге».

    «Наступает самый важный период сезона. Нас ждет серьезное испытание — матч против очень сильного соперника.

    Нужно хорошо подготовиться к матчу и физически, и психологически. А самое главное — не отходить от своей манеры игры.

    Мы не думаем о реванше, несмотря на крупное поражение в первом туре. Просто хотим показать хороший футбол и добиться положительного результата.

    В таких матчах всегда можно доказать, что ты находишься на правильном пути.

    Мы играем дома и хотим победить, показав качественную игру. Хочу, чтобы моя команда все 90 минут показывала свой лучший футбол.

    Я очень давно знаю Килиана Мбаппе. Обожаю его, это прекрасный парень, помню его с тех пор, как он приезжал сюда на просмотр.

    Вместе с тем, завтра он — наш соперник, и добавить тут нечего», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    «ПСЖ» уже вышел в 1/8 финала и обеспечит себе первое место, если не проиграет. 0

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