Слуцкий: Я стараюсь понять, как можно исправить ситуацию

Российский главный тренер голландского «Витесса»оценил нынешнее состояние своей команды.

Напомним, что клуб из Арнема проиграл четыре игры подряд в чемпионате страны.

«Беспокоюсь ли я за свой пост? Нет, я беспокоюсь о том, как нам играть лучше. Для меня важно только это. Я могу понять наших болельщиков. Несколько поражений подряд — это очень болезненно для них, для игроков, для меня, для всех. Это сложная ситуация. Я могу понять болельщиков. Это нормально. Когда ты проигрываешь несколько матчей подряд, то, конечно, тебя никто не любит. Это нормальная ситуация.

Я не беспокоюсь о себе. Я стараюсь понять, как можно исправить ситуацию, и что будет лучше для команды. Думаю, такое впервые в моей карьере. Это сложная ситуация и очень болезненный момент. Мы стараемся изменить ситуацию, но сейчас этого сделать не получается. Хорошо, мы будем продолжать работать», — цитирует Слуцкого Omroep Gelderland. 0