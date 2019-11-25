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    Слуцкий: Я стараюсь понять, как можно исправить ситуацию

    Футбол
    Российский главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий оценил нынешнее состояние своей команды.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Напомним, что клуб из Арнема проиграл четыре игры подряд в чемпионате страны.

    «Беспокоюсь ли я за свой пост? Нет, я беспокоюсь о том, как нам играть лучше. Для меня важно только это. Я могу понять наших болельщиков. Несколько поражений подряд — это очень болезненно для них, для игроков, для меня, для всех. Это сложная ситуация. Я могу понять болельщиков. Это нормально. Когда ты проигрываешь несколько матчей подряд, то, конечно, тебя никто не любит. Это нормальная ситуация.

    Я не беспокоюсь о себе. Я стараюсь понять, как можно исправить ситуацию, и что будет лучше для команды. Думаю, такое впервые в моей карьере. Это сложная ситуация и очень болезненный момент. Мы стараемся изменить ситуацию, но сейчас этого сделать не получается. Хорошо, мы будем продолжать работать», — цитирует Слуцкого Omroep Gelderland. 0

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