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    Семин: Завтра будет хороший футбол!

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о готовности к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    В первом матче «Локомотив» победил в Леверкузене со счетом 2:1.

    «Что касается нас конкретно — у нас есть проблемы. Особенно что касается травматизма основных игроков, которые выбыли в этот период.

    С чем это связано? Год закончится — надо будет это проанализировать. У всех игроков был разный подготовительный цикл к сезону.

    Это часть нашего футбола, нашего чемпионата. Завтрашний матч состоится, мы должны быть к нему готовы, и мы готовы.

    Пока не готов говорить о составе. Есть сегодняшняя тренировка и завтрашнее утро, которые покажут состояние футболистов.

    Поле в отличном состоянии, мы посмотрели. В идеальном состоянии! Завтра будет хороший футбол», — приводит слова тренера пресс-служба «Локомотива». 0

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