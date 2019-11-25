Игуаин: «Атлетико» будет играть на победу, но три очка нужны и нам

Нападающий «Ювентуса»поделился ожиданиями от встречи св 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Соперники сыграли вничью в первом туре — 2:2. «Юве» уже в плей-офф, победа принесет туринцам первое место. Три очка гарантируют «Атлетико» участие в 1/8 финала.

«Я действительно провел по ходу карьеры несколько ярких сезонов, играя под руководством Маурицио Сарри в "Наполи" и "Челси".

Рад, что снова работаю с ним, и хорошо знаю, чего тренер от меня ждет.

Мы с уважением относимся к "Атлетико" и понимаем, что завтрашний матч будет непростым.

Они будут играть на победу, но три очка нужны и нам, поскольку мы хотим занять первое место в группе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0