«Боруссия» Д может уволить главного тренера в случае поражения от «Барселоны»

Руководство дортмундской «Боруссии» может уволить главного тренера команды, если «шмели» проиграют в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в Барселоне, сообщает The Sun.

По информации источника, руководство немецкого клуба недовольно результатами в последних матчах, в особенности ничьей против «Падерборна» (3:3), который в данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.

В группе Лиги чемпионов «Боруссия» занимает второе место, отставая на одно очко от «Барселоны». В чемпионате Германии «шмели» — пятые, они отстают от первого места на пять баллов.

Напомним, Фавр возглавляет немецкую команду с июля 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. 0