Астон Вилла — Ньюкасл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (25.11.2019)

Составы команд:
«Астон Вилла»: Том Хитон, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Уэсли, Джек Грилиш, Конор Хурихейн, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Анвар Эль-Гази, Фредерик Гильберт, Тайрон Мингс.
«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Киран Кларк, Пол Дамметт, Джонджо Шелви, Жоэлинтон, Аллан Сент-Максимен, Айзак Хэйден, Йетро Виллемс, Федерико Фернандес, Деандре Йедлин, Мигель Альмирон.
Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Астон Вилла» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.