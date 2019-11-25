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    «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Астон Вилла — Ньюкасл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (25.11.2019)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Астон Вилла Ньюкасл Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 23:00 в АПЛ начнётся матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл».

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    Составы команд:

    «Астон Вилла»: Том Хитон, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Уэсли, Джек Грилиш, Конор Хурихейн, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Анвар Эль-Гази, Фредерик Гильберт, Тайрон Мингс.

    «Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Киран Кларк, Пол Дамметт, Джонджо Шелви, Жоэлинтон, Аллан Сент-Максимен, Айзак Хэйден, Йетро Виллемс, Федерико Фернандес, Деандре Йедлин, Мигель Альмирон.

    Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Астон Вилла» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

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