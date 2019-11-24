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    «Урал» и «Спартак» голов не забили

    «Урал» — «Спартак»: счет матча 0:0

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    «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» в домашнем матче 17-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:0.

    «Красно-белые» владели инициативой, однако пробить Ярослава Годзюра не сумели.

    РПЛ. 17-й тур
    «Урал» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 0:0
    «Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Кухарчик (Бавин, 85), Фидлер, Аугустыняк, Димитров (Панюков, 68), Егорычев (Погребняк, 77), Ильин«Спартак» (Москва): Максименко, Зобнин, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Крал, Умяров (Тил, 63), З.Бакаев, Ларссон (Мирзов, 84), Шюррле (Понсе, 66)Предупреждения: Умяров, 57. Ильин, 59

    В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает шестое место (22 очка), а «Урал» — восьмое (20 очков). 0

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