«Урал» — «Спартак»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
ФК «Спартак»
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:0.
«Красно-белые» владели инициативой, однако пробить Ярослава Годзюра не сумели.
РПЛ. 17-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 0:0
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Кухарчик (Бавин, 85), Фидлер, Аугустыняк, Димитров (Панюков, 68), Егорычев (Погребняк, 77), Ильин«Спартак» (Москва): Максименко, Зобнин, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Крал, Умяров (Тил, 63), З.Бакаев, Ларссон (Мирзов, 84), Шюррле (Понсе, 66)Предупреждения: Умяров, 57. Ильин, 59
В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает шестое место (22 очка), а «Урал» — восьмое (20 очков). 0