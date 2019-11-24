Клопп: В среду Салах вернется на поле

Немецкий специалистрассказал о восстановлении, который получил травму и пропустил пару матчей. По словам наставника «мерсисайдцев», египтянин примет участие в следующем поединке команды в рамках Лиги чемпионов.

«Он не тренировался на протяжении девяти дней. Он был в расположении сборной Египта, потом вернулся домой. Позавчера тренировался на 60-70 процентов. Только вчера он занимался в полную силу, поэтому мы должны были решить, выпускать его в стартовом составе или нет.

С первых минут он не вышел. Собирались выпустить его на замену, но мы забили. Так вышло, что сегодня он отдохнул, и это хорошо. В среду он вернется на поле», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». 0