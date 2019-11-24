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    Овчинников: План Гончаренко был гениален, поэтому осуществить его было делом техники

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    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников отметил вклад дисквалифицированного главного тренера команды Виктора Гончаренко в победу над «Крыльями Советов» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

    Сергей Овчинников
    Сергей Овчинников

    «В такой период чемпионата все матчи складываются непросто. Турнир подходит к экватору, и голы даются тяжело.

    Мы планировали много атаковать позиционно, но мало насыщали штрафную площадь, в перерыве внесли коррективы, попросили больше бить по воротам. То, что Никола Влашич попал — хорошо для нас и плохо для Самары.

    Мы очень довольны, как Алан Дзагоев восстанавливается. Мы его очень бережем в какой-то мере. Знаем его непростую судьбу последних лет.

    Нельзя не отметить его старания и мотивацию, которые очень помогают и в раздевалке, и на тренировках. Он большой помощник для тренеров.

    Он внес баланс между позиционными атаками и остротой. Ни одного мяча не потерял. Он сыграл, на мой взгляд, очень хорошо», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Напомним, Гончаренко отбывает двухматчевую дисквалификацию за высказывания в адрес арбитра в матче РПЛ против «Сочи» (3:2).

    «Главный тренер не имел права находиться в спортивной зоне, поэтому весь план на игру мы построили до матча: только в перерыве внесли небольшие изменения.

    План нашего тренера был гениален, поэтому осуществить его было делом техники», — сказал тренер. 0

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