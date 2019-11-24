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    Лэмпард: Мы находимся в самом начале процесса

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    В матче 13 тура АПЛ «Челси» в гостях уступил «Манчестер Сити». Гости вышли вперед, однако еще до перерыва пропустили два мяча в ответ. Фрэнк Лэмпард оценил результат этой встречи.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Мы контролировали игру, показывали хороший футбол. Но нельзя все держать под контролем, когда твой соперник — "Манчестер Сити".

    Нам не повезло с первым пропущенным голом. В моменте со вторым мячом все решило мастерство Мареза. Это изменило игру. Возможно, наша защита двигалась медленно. Я знаю, что они провели хороший матч, но расстроен некоторыми деталями.

    "Ман Сити" — это пример для подражания, а мы находимся в самом начале процесса. Несколько наших футболистов играли в Чемпионшипе, но мы хотим большего», — передает слова британца BBC.

    Теперь «Челси» отстает от «Ман Сити» на два пункта. У клуба 26 пунктов, тогда как у соперника 28 очков. 0

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