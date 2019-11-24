Лэмпард: Мы находимся в самом начале процесса

В матче 13 тура АПЛв гостях уступил. Гости вышли вперед, однако еще до перерыва пропустили два мяча в ответ.оценил результат этой встречи.

«Мы контролировали игру, показывали хороший футбол. Но нельзя все держать под контролем, когда твой соперник — "Манчестер Сити".

Нам не повезло с первым пропущенным голом. В моменте со вторым мячом все решило мастерство Мареза. Это изменило игру. Возможно, наша защита двигалась медленно. Я знаю, что они провели хороший матч, но расстроен некоторыми деталями.

"Ман Сити" — это пример для подражания, а мы находимся в самом начале процесса. Несколько наших футболистов играли в Чемпионшипе, но мы хотим большего», — передает слова британца BBC.

Теперь «Челси» отстает от «Ман Сити» на два пункта. У клуба 26 пунктов, тогда как у соперника 28 очков. 0