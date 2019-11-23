«Рубин» — «Зенит»: счет 1:2, обзор голов

В матче 17 тура РПЛвыиграл уна выезде. Хозяева вышли вперед, но потеряли преимущество. В конце игры победу для команды вырвал

Первый гол в игре забил Азмун. Он отметился с передачи Кузяева, который подхватил отскок и в одно касание перевел в район 11-метровой отметки.

На 66 минуте с правого фланга последовал навес. Коновалов сбросил мяч головой на Маркова, который не совсем уверенно, но все же отправил снаряд в сетку.

Победу для «Зенита» добыл Дзюба. Футболист принял подачу с правого фланга в исполнении Караваева. Приняв круглого, он развернулся, на замахе убрал защитника и пробил в ближний нижний угол.

«Зенит» набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» опустился на 14 строчку. Команда Докампо имеет 17 баллов на счету.