«Рубин» — «Зенит»: счет 1:2, обзор голов

Сердар Азмун
«Зенит»
Первый гол в игре забил Азмун. Он отметился с передачи Кузяева, который подхватил отскок и в одно касание перевел в район 11-метровой отметки.
На 66 минуте с правого фланга последовал навес. Коновалов сбросил мяч головой на Маркова, который не совсем уверенно, но все же отправил снаряд в сетку.
Победу для «Зенита» добыл Дзюба. Футболист принял подачу с правого фланга в исполнении Караваева. Приняв круглого, он развернулся, на замахе убрал защитника и пробил в ближний нижний угол.
«Зенит» набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» опустился на 14 строчку. Команда Докампо имеет 17 баллов на счету.
РПЛ. 17 тур
«Рубин» — «Зенит» — 1:2
Голы: 0:1 — 8 Азмун, 1:1 — 66 Марков, 1:2 — 79 Дзюба«Рубин»: Дюпин, Уремович, Поярков (Денисов, 78), Плиев, Данченко (Кварацхелия, 59), Подберезкин, Коновалов, Могилевец, Сорокин, Марков (Кьяртанссон, 82), Микелтадзе«Зенит»: Кержаков, Иванович, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун (Ерохин, 87), Дзюба, Дриусси (Сутормин, 75)Предупреждения: Данченко (51), Дриусси (53), Сорокин (61), Караваев (62), Коновалов (82)