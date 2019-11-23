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    «Зенит» добыл победу в тяжелом поединке с «Рубином»

    «Рубин» — «Зенит»: счет 1:2, обзор голов

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    В матче 17 тура РПЛ «Зенит» выиграл у «Рубина» на выезде. Хозяева вышли вперед, но потеряли преимущество. В конце игры победу для команды вырвал Дзюба.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    Первый гол в игре забил Азмун. Он отметился с передачи Кузяева, который подхватил отскок и в одно касание перевел в район 11-метровой отметки.

    На 66 минуте с правого фланга последовал навес. Коновалов сбросил мяч головой на Маркова, который не совсем уверенно, но все же отправил снаряд в сетку.

    Победу для «Зенита» добыл Дзюба. Футболист принял подачу с правого фланга в исполнении Караваева. Приняв круглого, он развернулся, на замахе убрал защитника и пробил в ближний нижний угол.

    «Зенит» набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» опустился на 14 строчку. Команда Докампо имеет 17 баллов на счету.

    РПЛ. 17 тур
    «Рубин» — «Зенит» — 1:2
    Голы: 0:1 — 8 Азмун, 1:1 — 66 Марков, 1:2 — 79 Дзюба«Рубин»: Дюпин, Уремович, Поярков (Денисов, 78), Плиев, Данченко (Кварацхелия, 59), Подберезкин, Коновалов, Могилевец, Сорокин, Марков (Кьяртанссон, 82), Микелтадзе«Зенит»: Кержаков, Иванович, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун (Ерохин, 87), Дзюба, Дриусси (Сутормин, 75)Предупреждения: Данченко (51), Дриусси (53), Сорокин (61), Караваев (62), Коновалов (82)
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