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    Шунин заявил о везении в моменте с отраженным пенальти

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    Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился своими эмоциями после матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

    Антон Шунин
    Антон Шунин

    «Получилась непростая игра, тяжелая и холодная. Пауза перед ударом была тяжелой, скорее, не для меня, а для Леши Ионова. Ничего страшного, не повезло. Пускай в моменте с пенальти мне повезло. Я не могу раскрывать свои секреты.

    О возмущениях Егора Бабурина ничего не могу сказать. Я не видел момента. Комментировать его я не буду. Думаю, это правильно.

    Не могу сказать, на чьей стороне было преимущество. Я рад, что все так сложилось в этом матче. Понимаю расстройство "Ростова", ВАР нам сегодня немного помог. Сейчас "Ростову" нужно думать, что они сделали неправильно.

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