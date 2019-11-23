Шунин заявил о везении в моменте с отраженным пенальти

Вратарь «Динамо»поделился своими эмоциями после матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

«Получилась непростая игра, тяжелая и холодная. Пауза перед ударом была тяжелой, скорее, не для меня, а для Леши Ионова. Ничего страшного, не повезло. Пускай в моменте с пенальти мне повезло. Я не могу раскрывать свои секреты.

О возмущениях Егора Бабурина ничего не могу сказать. Я не видел момента. Комментировать его я не буду. Думаю, это правильно.

Не могу сказать, на чьей стороне было преимущество. Я рад, что все так сложилось в этом матче. Понимаю расстройство "Ростова", ВАР нам сегодня немного помог. Сейчас "Ростову" нужно думать, что они сделали неправильно.

Мы от игры к игре очень тщательно готовимся к сопернику. Понимаем, во что он будет играть. Возможно, из-за этого появляется немного везения. Нам долгое время не везло, но нам удалось переломить этот момент. Сейчас нам фартит, и за всем этим стоит огромный объем работы», — цитирует Шунина «Чемпионат». 0